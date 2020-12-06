Самый высокооплачиваемый секс-работник США подал в суд на власти из-за простоя во время изоляции

Элис Литтл - самая высокооплачиваемая секс-работница в стране и зарабатывает до миллиона долларов в год Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самый высокооплачиваемый сотрудник секс-индустрии США подала в суд на правительство штата Невада из-за ограничений на её вид деятельности, введённый в марте на фоне пандемии коронавируса.

Элис Литтл работает на на ранчо Moonlite BunnyRanch в Mound House. Своим родом деятельности она называет "тренер по отношениям, психолог и "сексперт" в одном лице". Издание Daily Star сообщает, что Элис зарабатывает порядка одного миллиона долларов в год.

Поскольку в Неваде легализованы публичные дома, они были официально закрыты 17 марта из-за запрета на виды деятельности с "близким контактом". Под запрет попали спа-салоны и массажные салоны, поэтому Элис вообще не могла работать.

Сейчас она подала жалобу и ходатайство о предварительном судебном запрете решения правительства Невады, которое, по мнению Элис Литтл, было принято незаконно и привело к "финансовому опустошению" легальных секс-работников.

19 ноября суд обязал генеральную прокуратуру Невады отреагировать на поданный иск Литтла в течение 30 дней.

- Было бы понятно, если бы правительство закрыло весь бизнес, в котором люди близко контактируют. Но тот факт, что косметологи, салоны красоты, эскорт-услуги и другие несущественные предприятия возобновили работу, наводит меня на мысль о том, что решение о закрытии публичных домов было вопиющей дискриминацией против секс-работников Невады, - заявила Элис.

Своё решение подать в суд на губернатора штата Элис объяснила стремлением защитить "целый класс трудолюбивых женщин" от обнищания.

Она также рассказала, что для заработка во время пандемии коронавируса публиковала свои откровенные фото на ресурсе с платной подпиской, занималась партнёрским маркетингом и проводила виртуальные встречи с клиентами от совместной прогулки с собаками до интимных свиданий.

Сейчас Элис открыла сбор для финансирования судебного процесса. Она уже собрала 5,5 тысячи долларов.

- Как многие из вас знают, судебные разбирательства стоят дорого. Этот процесс я до последнего момента оплачивала сама, но теперь мне нужна ваша помощь, чтобы дойти до конца и одержать победу, - обратилась к пользователям Сети Элис.