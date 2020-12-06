В России более 4 миллионов человек остаются невыездными из-за долгов

Более четырёх миллионов россиян не смогли выехать за рубеж из-за крупных задолженностей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за 2020 год на 20% увеличилось число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

К 1 ноября приставы составили 4,1 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд из России. При этом всего за 10 месяцев года ФССП вынесло 7,5 миллиона таких постановлений, передаёт РИА Новости.

Подобное ограничение судебные приставы сччтают эффективным. Его часто применяют в отношении злостных неплательщиков долгов. Чаще всего выезд из России ограничен при долге от 30 тысяч рублей, но по некоторым видам задолженностей запретить покидать страну могут уже при долге в 10 тысяч рублей.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что за 2019 год долги россиян за услуги ЖКХ выросли до 1,4 триллиона рублей, а пандемия коронавируса в 2020 году может спровоцировать их увеличение до 1,2 триллиона рублей.