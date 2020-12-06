В Москве планируется вакцинировать от коронавируса 6-7 миллионов человек

Сергей Собянин заявил о необходимости создания отлаженной логистики движения холодовой цепи, а также доставки и хранения вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве планируется в перспективе вакцинировать от коронавируса около шести - семи миллионов человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

- И сразу такую машину не раскрутишь, поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывая механизмы и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи, доставку, хранение, - заявил Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Напомним, вакцинация от коронавируса стартовала в Москве вчера, 5 декабря. Записаться на получение прививки в одном из 70 пунктов можно на ближайшие две недели через портал mos.ru.

Сейчас проходит вакцинация москвичей, состоящих в группе риска: сотрудников городских, федеральных и частных медорганизаций, а также работников образовательных учреждений и социальных служб.

Сайт KP.ru сообщил, что вакцинация проходит препаратом "Спутник V", разработанным в центре имени Гамалеи. Собянин также заявил, что за первые пять часов на прививку записалось пять тысяч человек.