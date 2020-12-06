Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно есть в день

Диетолог предупредила об опасности переедания мандаринов для людей с ожирением, аллергиями и заболеваниями ЖКТ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень содержания фруктозы в мандаринах один из самых высоких среди фруктов. Среди цитрусовых мандарины - лидеры по количеству простых углеводов, которые быстро усваиваются, заявила ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян.

Диетолог также отметила в беседе с RT, что продукты с высоким содержанием сахара всегда несут большую угрозу для набора лишнего веса.

- Конечно, это вкусно, это ещё и ароматическое воздействие на нашу нервную систему, улучшающее наше настроение, - отметила специалист.

Ольга Григорьян при этом пояснила, что дозу мандаринов стоит особенно строго контролировать для людей с ожирением и сахарным диабетом, а также для тех, кто хочет похудеть.

- Допустимо два мандарина в день, не больше, - заявила диетолог.

Кроме того, ограничивать своё потребление мандаринов необходимо аллергикам, детям и страдающим желудочно-кишечными заболеваниями.

Ранее сайт KP.ru сообщал о причинах опасности переедания мандаринов.