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Адвокат рассказала о новом способе мошенничества с переболевшими коронавирусом

Специалист рассказала, как действовать при открытии кредита без согласия владельца данных
Ася КУЗНЕЦОВА
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Раскрыта новая схема обмана зараженных коронавирусом россиян

Раскрыта новая схема обмана зараженных коронавирусом россиян

Фото: Shutterstock

В России на фоне пандемии коронавируса участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются официальной инстанцией и получают доступ к данным перенесших коронавирус россиян, а затем оформляют на них кредит.

Адвокат бюро "Мусаев и партнёры" Надежда Ермолаева рекомендует в таком случае писать заявление в банк сразу после получения уведомления об одобрении кредита.

В заявлении следует указать, что настоящий владелец персональных данных не имеет отношения к оформлению кредита. Кроме того, необходимо написать в полицию заявление о совершении преступления или попытке, рассказала юрист агентству "Прайм". В полиции должны зарегистрировать заявление в течение трёх дней и либо начать уголовное расследование, либо принять решение об отказе. При этом отказ в заведении уголовного дела можно обжаловать руководителю следственного органа, прокурору или в суд, добавила Ермолаева.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о шести самых распространённых мошеннических схемах, появившихся во время эпидемии коронавируса.

Криминал