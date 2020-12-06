В России впервые выявлено более 29 тысяч новых заражённых коронавирусом за сутки

В России выявлено 29 039 новых случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки специалисты снова выявили коронавирус у рекордного числа человек в России. Впервые за всё время пандемии положительными оказались результаты тестов 29 039 людей. В оперштабе также сообщили, что новые заражённые зафиксированы во всех регионах России. 20,9% из них не имели никаких симптомов коронавируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 2 460 770.

При этом за сутки выписались после лечения от коронавируса 21 342 человека, а за всю эпидемию врачи смогли вылечить 1 937 738 человек.

Лидерами по суточному числу заболеваемости остаются Москва с 7 512 новыми заражёнными, Санкт-Петербург, где выявлено 3 757 случаев заражения, и Московская область. Там за сутки зафиксировано 1 295 заразившихся.

Число жертв эпидемии коронавируса увеличилось на ещё 457 погибших и достигло 43 141 летальных исходов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что власти Москвы планируют провести вакцинацию 6-7 миллионов человек.