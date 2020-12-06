Зобнин: «Черчесов в лицо нам говорит то же самое, что и в том огненном интервью»

Лидер сборной России, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал «КП» скандальное интервью главного тренера национальной команды Станислав Черчесова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Лидер сборной России, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал «КП» скандальное интервью главного тренера национальной команды Станислав Черчесова. Наставник сборной после крупного поражения от Сербии в нем дал понять, что недоволен рядом игроков своей команды.

«Я по Матч ТВ видел только концовку. Все остальное читал и наслышан об этом. Огненное интервью получилось, чего уж там. Видно было, что накипело после поражения, что Станислав Саламович хотел высказаться. Но для нас там не было ничего нового. Нам в лицо он говорит все то же самое. Например, что тебя не делают лучшим журналисты или кто-то там еще. Если ты лучший, ты должен доказывать это на поле», - рассказал Зобнин в интервью КП.

Также полузащитник «Спартака» и сборной России заявил, что резкие слова Черчесова в эфире были адресованы прежде всего футболистам, а не болельщикам. «Любое интервью тренера прежде всего адресовано футболистам, когда бы и где бы он их не давал. И я вас уверяю, что футболисты обязательно смотрят их если не в прямом эфире, то пересматривают в записи точно», - сказал Зобнин.

Интервью Станислава Черчесова вызвало бурную реакцию в российском футболе. Например, ПФК ЦСКА выступил с целым заявлением, в котором еще в более резкой форме ответил главному тренеру сборной.

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