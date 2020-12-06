Футболист Зобнин: «Черчесов мне помог понять, что молодой, должен работать, а не рот свой открывать»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал в интервью kp.ru, как наставник национальной команды Станислав Черчесов может жестко общаться с игроками и зачем он это делает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал в интервью kp.ru, как наставник национальной команды Станислав Черчесов может жестко общаться с игроками и зачем он это делает.

«Я Станислава Саламовича давно знаю, еще по «Динамо». Он меня там 20-летнего на две недели в дубль отправил за то, что огрызнулся на тренировке. И мне помогло это в нужный момент понять, что ты, молодой, должен работать и работать, а не рот свой открывать. Это закаляет. Но нужно понимать, что Черчесов жестко что-то говорит тебе не потому, что ты ему не нравишься, а потому что он хочет сделать тебя лучше. Он хочет тебя подтолкнуть, он хочет, чтобы ты прогрессировал, чтобы с тобой команда выигрывала, становилась сильнее. Он выбивает тебя из зоны комфорта, чтобы ты рос и выходил на следующий уровень. Более того, если он так делает, значит, видит, что тебе есть, куда расти. И когда ты начинаешь понимать, для чего он все это делает, негатив уходит, и ты говоришь себе: «ок, все нормально, работаем», - рассказал Роман Зобнин в интервью «КП».

Также Роман Зобнин вспомнил самую огненную речь Станислава Черчесова перед командой. «Это было на чемпионате мира. Он говорил про то, что дух побеждает саблю. Посыл в том, что команда всегда сильнее индивидуальностей. Что если у нас будет команда, то никакая Испания с топ-играми нас не остановит. Нам это помогало», - поведал полузащитник сборной.

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