Зобнин о крупном поражении России от Сербии: «В жизни каждого футболиста и тренера есть матчи за которые больно и стыдно»

Полузащитник Роман Зобнин вспомнил, под каким прессом критики находилась сборная России перед ЧМ-2018, рассказал, что перед Евро-2020 команде будет проще и прокомментировал разгром, который сборная Сербии учинила России в последнем матче года. Фото: REUTERS

Полузащитник Роман Зобнин вспомнил, под каким прессом критики находилась сборная России перед ЧМ-2018, рассказал, что перед Евро-2020 команде будет проще и прокомментировал разгром, который сборная Сербии учинила России в последнем матче года.

«Если брать крупные поражения, у какого футболиста или тренера их не было? У меня есть три-четыре поражения, за которые мне больно и стыдно до сих пор. Когда Катару проиграли, или со «Спартаком» «Ливерпулю» попали 0:7. Из последнего — домашнее поражение «Ростову». Но это тоже часть футбола, от нее не удавалось уйти ни одному игроку или тренеру и каждый как умеет учиться жить с этими стыдными воспоминаниями», - рассказал Зобнин в интервью kp.ru.

Полузащитник рассказал, как относится к прессе критики сборной со стороны болельщиков. «Хуже было бы, если бы этого пресса не было. Значит люди не смотрят, значит им все равно, значит, они на нас махнули рукой и отвернулись. А так они чувствуют, что мы можем больше, и требуют от нас этого. Не знаю как кого, но меня это мотивирует», - заявил Роман Зобнин

А кроме того один из лидеров сборной вспомнил, как сборную России воспринимали перед ЧМ-2018 и как футболистам удалось пройти этот период.

«Тогда вообще катастрофа была. Мочили за все что можно, и за что нельзя. Ты не поле только ступил, уже виноват в чем-то. Нам хотелось, чтобы это скорее закончилось, и хотелось доказать, что мы хоть чего-то, но стоим. Что мы не самая последняя страна в футболе, что нельзя нас так принижать и унижать. Думаю, получилось. И после ЧМ-2018 у нас появилось какое-то имя, и вера в нас. Если нам не помешают внешние факторы - коронавирус и травмы, если мы соберемся своим оптимальным составом, перед Евро-2020 все будет совсем не так, как перед ЧМ-2018», – добавил Зобнин в интервью kp.ru.

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