Роман Зобнин назвал самого нежелательного соперника сборной России в отборе на ЧМ

Один из лидеров сборной России Роман Зобнин перед жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022 рассказал kp.ru, против какого соперника он не хотел бы играть. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из лидеров сборной России Роман Зобнин перед жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022 рассказал kp.ru, против какого соперника он не хотел бы играть.

«Турцию. Ну сколько уже можно?! Две Лиги наций с ними играем, контрольные матчи проводим. Мы уже с турками друг другу как родные. Но почему-то кажется, что снова с ними встретимся», - заявил Зобнин.

Сборная России узнает своих соперников по отборочному турниру ЧМ-2022 7 декабря. Наша команда попала в 3-ю по силе корзину, а это значит, что у нее будет два серьезных соперника, превосходящих нашу команду в рейтинге. Напрямую на ЧМ-2022 попадают 10 победителей отборочных групп. Команды, занявшие вторые места, выходят в стыковые матчи.

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