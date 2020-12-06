В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на основные продукты в России

Эксперт заявил о снижении цен в следующем году на подсолнечное масло, хлеб и, возможно, мясо Фото: Александр Подгорчук

Цены на популярные в России продукты стабилизируются или снизятся в следующем году благодаря мерам по по регулированию рынков, принятых Министерством сельского хозяйства, заявил глава Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов.

Эксперт также сообщил в беседе с "Российской газетой", что за год цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 4 - 6%, а в рознице — на 9%. При этом стоимость увеличилась не только из-за подорожания муки, поскольку её цена составляет лишь 20% в себестоимости хлеба. В основном, хлеб стал дороже из-за роста цен на электроэнергию, тепловые расходы, оплату труда и оборудование для производства. В 2021 Авельцов прогнозирует "снижение давления зерновой составляющей на розничные цены хлеба".

Кроме того, цены на молочные продукты останутся в рамках инфляции, а цены на подсолнечное масло снизятся в зависимости от погоды для сева сои в Южной Америке и от мировых цен на нефть. Цены, по словам Авельцова, сохранятся на сахар, мороженную рыбу, а также на мясо свиньи и птицы, если их излишки не получится реализовать экспортом.

Специалист также напомнил, что цены на овощи, фрукты, мясные продукты, яйца, сыр, масло и рыбу обычно повышаются на 10% в преддверии Нового года, однако затем возвращаются на привычный уровень.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что вступивший летом 2020 года в силу закон о виноградарстве и виноделии, может увеличить в следующем году цены на вино в России.