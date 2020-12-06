В центре Минска силовики выставляют оцепление на площадях перед акцией оппозиции

В Минске перед акцией оппозиции сосредоточивают силовиков и спецтехнику Фото: REUTERS

В воскресенье утром, 6 декабря, белорусские силовики усилили контроль центра Минска и других районов города из-за объявленной оппозицией протестной акции "Марш воли".

По городу из микрорайона Уручье проехали военные грузовики для перевозки личного состава, автозаки и водомёты, сообщило издание "Онлайнер". Техника двигалась по проспекту Независимости и по Партизанскому проспекту. Кроме того, силовики огородили и выставили оцепление вокруг главных площадей города, где проходило большинство акций протеста.

Также сообщается, что спецтехнику и бойцов ОМОНа доставили в нецентральные районы Минска: в Малиновку, к станции метро Фрунзенской, на проспект Машерова, в район Каменной горки.

Напомним, протестные акции в Беларуси начались 9 августа, после объявления итогов выборов президента. Последние три воскресенья оппозиция проводит свои акции в новом формате, собираясь в полдень во дворах города, а затем объединиться районами и пройти совместным маршем.