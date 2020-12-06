Чем отличаются вакцины от коронавируса, рассказал доктор Мясников

Александр Мясников перечислил принципы действия всех созданных в мире вакцин от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о разнице между вакцинами от коронавируса.

Специалист объяснил, что "шипы" которые изображены на поверхности вируса - это “spike-protein”, благодаря которым коронавирус прикрепляется к рецепторам в лёгких заражённого пациента и проникает в клетки. Задача вакцины, по словам Мясникова, "окутать" эти шипы антителами.

Врач заявил, что первая российская вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, основана на использовании инактивированных частичек аденовирусов. У этих вирусов похож белок "шипов", поэтому они вызывают иммунный ответ и предотвращают заражение коронавирусом. Принцип действия похож у вакцин Oxford и AstraZeneca.

Также Мясников рассказал о вакцинах на основе живых, но ослабленных безопасных для человека вирусов.

- Они мощнее, их можно давать интраназально, но и побочные эффекты более вероятны, - отметил специалист.

Кроме того, существуют рекомбинантные белковые вакцины, "шипы" которых создают искусственно, но они идентичны "шипам" настоящего вируса. На неё также вырабатываются антитела. Рекомбинантной белковой вакциной является препарат "ЭпиВакКорона", а также разрабатываемая в США "Нонавакс".

Вакцина компаний "Pfizer", "Moderna" и "BioNTech" созданы на основе "кодировки" белкового шипа, активизируя собственный иммунитет организма. Мясников сообщил, что вакцина "Pfizer" эффективнее для молодых, а её побочные явления умеренны.

Говоря о двух китайских препаратах, Мясников отметил, что вакцины Sinovac и Sinopharm действуют классическим методом: инактивированному коронавирусу, как и вакцины, разрабатываемые в Индии и Казахстане.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Москве началась вакцинация от коронавируса среди сотрудников медицинских организаций, образовательных учреждений и социальных служб.