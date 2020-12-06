Фальков назвал переход вузов на удалёнку самым сложным решением

Валерий Фальков рассказа, что самым сложным решением для Минобрнауки стал перевод студентов на дистанционную систему обучения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил в эфире Радио "Комсомольская правда", что самым сложным решением для ведомства стал перевод студентов на дистанционную систему обучения.

- Это очень интересное время. Самое сложное - принятие решение, что вся система высшего образования должна уйти на удаленный режим, - рассказал глава Минобрнауки.

Сайт KP.ru также передавал объяснение министра Фалькова о том, почему стоимость обучения осталась прежней, несмотря на переход к дистанционному режиму обучения. Глава Минобрнауки также рассказал о том, какие могут быть основания для перерасчёта стоимости образования.

Кроме того, в эфире Радио "Комсомольская правда" Валерий Фальков опроверг сообщения о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов из-за трудностей с обучением на удалёнке.