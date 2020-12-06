Фальков рассказал про "утечку мозгов" из регионов

Глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", что главной проблемой образования остаётся концентрация студентов в столицах и их "утечка из регионов".

- У нас главная проблема какая? Утечка мозгов, переезд в столицу - чрезмерная концентрация в столицах, - отметил Фальков.

Кроме того, министр рассказал, что в 2020 году все выпускные испытания прошли в привычном порядке, но при этом претерпели много изменений на фоне пандемии коронавируса.

- Все было также, но - по другому. Результаты ЕГЭ - выше. На ЕГЭ пошел те, кто решил поступать в ВУЗы. Сколько же было опасений в августе еще. Спрос на высшее образование превышает предложение, - заявил Фальков.