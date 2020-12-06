Фальков рассказал, на какие специальности будет расти число бюджетных мест до 2024 года

Валерий Фальков рассказал, что в регионах будет больше возможности получить бесплатное высшее образование Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2020 году в российских вузах стало на 11 400 бюджетных мест больше. Их число будет расти до 2024 года, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Есть текущая ситуация, которая требует объективно больше времени. Многие поручения президента реализовали. Например, бюджетные места. Это по факту произошло. С 2021 года, мы форсировали события. 11 400 в этом году было добавлено. И до 24 года они будут увеличиваться - в основном IT, здравоохранения. И в области образования, подготовка учителей. При этом, мы не сократили число бюджетных мест в Москве, а все увеличение пошло в регионы, - рассказал Фальков.

Министр также отметил, что в российских регионах станет гораздо больше возможностей получить высшее образование бесплатно.