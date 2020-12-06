Почему во время удаленки не снизилась стоимость обучения в вузах, объяснил министр Фальков

Валерий Фальков напомнил, что рассуждая о стоимости образования, следует опираться на оценку качества преподавания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков объяснил в эфире Радио "Комсомольская правда", почему стоимость обучения в вузах сохранилась прежней, несмотря на переход к дистанционному обучению.

- Давайте посмотрим на эту ситуацию. Представим - обучение осталось очным, оно организуется удалённо. Когда размышляем о стоимости, то надо увязывать с качеством. Ясно, что воспринимается по другому, - заявил Валерий Фальков в программе "Родительский вопрос".

Министр также отметил, что основаниями для изменений цен на обучение могут стать отсутствие обратной связи с преподавателем или снижение качества преподавания.

- Есть 70 часов, которые должен прочитать профессор. 30, допустим, прочитали в начале очно. Остальные же 40 надо прочитать перед экраном. И вот ответ на вопрос. Если ВУЗ не может обеспечить качество образования, не читаются лекции или нет обратной связи. Или же проводятся квазисеминары. И тогда есть основания для снижения стоимости, - заключил Валерий Фальков.