В Совете Федерации оценили предложение Кравчука исключить Россию из системы SWIFT

Леонид Кравчук предложил ранее исключить Россию из международной расчётной системы SWIFT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исключить Россию из международной расчётной системы SWIFT невозможно, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.

- Это совершенно несерьёзное и непрофессиональное предложение, всё это пустые угрозы. Исключение России из этой системы и нереально. Наша страна занимает в ней очень значительное место, - передаёт РИА Новости слова Перминовой.

Она также напомнила, что предложения об исключении России из международной расчётной системы поступают регулярно, однако "реализованы они не будут".

Напомним, ранее, как сообщал сайт KP.ru, бывший президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кравчук заявил о возможном введении новых антироссийских санкций из-за ситуации в Донбассе и предложил исключить Россию из международной системы платежей SWIFT.