Путин пошутил об опоздавшем на совещание Михельсоне

Путин пошутил на совещании об опоздавшем Михельсоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли, 1 декабря, пошутил над отсутствием председателя совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонида Михельсона.

Перед началом встречи президент увидел, что кресло бизнесмена пустует. Оказалось, что Михельсон опаздывал. В это же время возникла проблема со штативом оператора, который тот не мог найти.

"У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала", — сказал президент.

Через некоторое время Михельсон появился, и Путин снова пошутил.

"Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? Как начинать совещание?" — сказал Путин.

Чуть позже и штатив был найден, и совещание началось.

Президент России не редко шуткой комментирует происходящие казусные ситуации. Так, на недавнем совещании с руководством Министерства обороны, Путин, войдя в зал, отметил, что его кресло стоит слишком далеко от всех остальных участников встречи. «Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» - спросил российский лидер.