В МИД РФ заявили, что "США поощряет реваншизм, считая жителей российских Курил уроженцами Японии"

МИД РФ прокомментировал мнение США о русских жителях Курил, считающих их японцами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД России оценили мнение США о россиянах родившихся на Южных Курилах, согласно которому наши граждане являются уроженцами Японии.

«Нужно еще одно доказательство, что США – ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм», – сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

В МИД России призвали зарубежных коллег «знать свои границы и «красные линии».

В правилах розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента США, говорится, что «лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии, лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России».

Спор о принадлежности Курильских островов ведется более 50 лет. Токио отказывается признать факт передачи Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи России согласно итогам Второй мировой войны, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает, что российский суверенитет над Южными Курилами имеет международно-правовое оформление, и не подлежит сомнению.

Ранее Японский премьер-министр заявлял, что не желает более вести территориальный конфликт с Россией.