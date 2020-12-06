Журналистку "России-1" заперли в кальянной из-за репортажа о нарушении карантинных норм

Оператор съемочной группы позвонил в полицию, и наряд помог выйти девушке на улицу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Москвы журналистку телеканала "Россия-1" заперли в кальянной из-за репортажа о нарушении мер профилактики против коронавирусной инфекции.

Съемочная группа государственного телеканала делала материал о нарушении противоэпидемических мер в московских кафе и ресторанах.

«Члены группы пришли в кальянную. Сотрудники этого заведения заблокировали журналистку "России-1" внутри кальянной, не давали ей выйти на улицу, а также причинили ей телесные повреждения. Других членов съемочной группы при этом не пускали с улицы внутри заведения, так что они не могли оказать своей коллеге помощь», - сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в правоохранительных органах.

После того, как коллегу заперли, оператор позвонил в полицию. Приехал наряд и освободил девушку.

Журналистка написала заявление в полицию. После ее обращения проводится проверка.

Напомним, что после концерта Басты в Ледовом дворце города Санкт-Петербурга также началась проверка о соблюдении норм. Проверка начата и после концерта Кипелова в клубе Adrenalin Stadium, клуб был опечатан. Нарушителям грозит штраф в 500 тысяч рублей.