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О рекордах атмосферного давления в Москве рассказал синоптик

Специалист отметил, что утро будет самым холодным временем суток на следующей неделе
Анастасия РЫШКОВА
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Специалист отметил, что утро будет самым холодным временем суток на следующей неделе.

Специалист отметил, что утро будет самым холодным временем суток на следующей неделе.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ждет москвичей на следующей неделе, отметив что в последние дни были побиты рекорды давления.

«Погодой управляет очень мощный антициклон, «мощность» здесь ключевое слово. Это означает, что и вчера, в субботу, и сегодня побиты рекорды давления: это самые высокие значения давления за все 142 года наблюдений, они наблюдались вчера и сегодня. Завтра тоже будет очень высокое давление — 768 мм рт. ст.», — рассказал синоптик в разговоре с RT.

Специалист отметил, что утро будет самым холодным временем суток на следующей недели, а погода будет неизменчивой.

«Ночные температуры будут -10...-15 °С в Москве и области, а дневные — -5...-10 °С... Подчеркну, что это максимальные значения, утром будет гораздо холоднее», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что погода ожидается по-настоящему зимней, с умеренными морозами, а в течение недели не прогнозируется облачность.

«Температура будет примерно на два градуса ниже нормы в течение не только завтрашнего дня, но и всех рабочих дней... Погода будет солнечной, а ночью — лунной и звёздной, что очень приятно», — отметил специалист.

Ранее синоптики отмечали, что декабрь в 2020 году ожидается самым солнечным за последние 20 лет. Для первого зимнего месяца характерно всего 18 солнечных часов. В этом году ясных дней в столице ожидается не менее 20-ти. Специалисты назвали такую погоду «миллион на миллион».