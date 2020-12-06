Разницу потери обоняния при коронавирусе и ОРВИ объяснила врач. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-терапевт Елена Селькова заявила, что потеря обоняния не всегда свидетельствует о инфицирование коронавирусом.

Человек может перестать различать запахи и при обычной простуде или при острой аллергии. Отличие в том, что при коронавирусе запах исчезает, но признаки отека слизистой отсутствуют.

"Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания", — пояснила врач рассказала "Вечерней Москве".

Она отметила, что отсутствие обоняния может быть симптомом более серьезных нарушений в организме. Так, отсутствие запахов бывает при опухоли головного мозга, болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона. Также недомогание возможно и при постинфарктных состояниях.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге заявила, что динамика развития инфекции в стране замедлилась.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса за время пандемии коронавирусом заразилось свыше 64 миллионов человек по всему миру.