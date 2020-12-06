Британские ученые дали внезапное объяснение происхождения Луны

Луна могла появиться при столкновении планеты Тейи с Землей. Фото: EAST NEWS.

Британские ученые объяснили при каких обстоятельствах появилась Луна.

Спутник Земли мог образоваться в результате столкновения нашей планеты с гипотетической планетой Тейя около 4,5 миллиарда лет назад. Статья ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые подчеркивают, что результаты их исследований не являются окончательными доказательствами происхождения спутника Земли, однако они представляют многообещающий этап в понимании того, как мог образоваться Луна.

Тейя — гипотетическая планета, образовавшаяся 4,6 миллиарда лет назад, как и другие планеты Солнечной системы. По размеру она могла походить на Марс.

Ранее ученые заявили, что один из астероидов, который находится на одной орбите с Марсом, может быть ни чем иным, как фрагментом, отколовшимся много миллионов лет назад от спутник Земли.