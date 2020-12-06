Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас

Илон Маск сменил Калифорнию на Техас. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изобретатель Илон Маск сменил место жительства. Миллионер переехал в Техас, оставив солнечную Калифорнию.

Ранее аналитики сообщали, что бизнес Маска терпит кризис. Однако в последнее время акции компании Тесла резко подскочили в цене.

Состояние Маска на данный период оценивается в 111,3 миллиарда долларов. На днях Маск занял второе место в списке богачей всего мира, опередив основателя компании Facebook Марка Цукерберга.

Но при этом специалисты предположили, что место жительства герой нашего времени, как прозвали Маска в народе, поменял в целях экономии. В Техасе нет подоходного налога, тогда как в Калифорнии он самый высокий в США, сообщает CNBC.

Ранее Илон Маск пригласил к себе в гости семью выдающегося советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. В свою очередь и Маск получил приглашение приехать в Россию.