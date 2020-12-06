Фигуристка Валиева поставила два мировых рекорда на этапе Кубка России и заняла первое место

Валиева поставила два мировых рекорда на этапе Кубка России и заняла первое место. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка Камила Валиева одержала победу на пятом этапе Кубка России в Москве, превзойдя мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух видов.

Спортсменка получила за выступление в произвольной программе 168,66 балла, а это на 2,04 балла выше, чем мировой рекорд Александры Трусовой (166,62). В общей сумме двух видов Камила Валиева набрала 254,86 балла, превзойдя мировой рекорд Алены Косторной на 7,27 балла, сообщает ТАСС.

Напомним, что 5 декабря Валиева получила 86,20 балла за короткую программу, а это на 0,75 балла выше мирового рекорда Косторной.

Официально рекорды российской фигуристки не будут учтены, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не ратифицирует результаты на национальных турнирах.

Второе место на этапе Кубка России в Москве заняла Ксения Цибинова (198,44), на третьей месте Анастасия Тараканова (195,27).

Ранее юная воспитанница Этери Тутберидзе заняла второе место на втором этапе Кубка России, проходивший в Москве. В соревнованиях у девушек она стала второй после напарницы Александры Трусовой. Валиева отметила, что на тренировках всегда чисто катала программу, но на третьем этапе Кубка России что-то пошло не так. Спортсменка с трудом сдерживала слезы.