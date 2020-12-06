Ученые рассказали, кто рискует заболеть «длительным коронавирусом»

Эстроген может служить защитным средством от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Королевского колледжа Лондона о том, кто подвержен заражению «длительным коронавирусом». Так, в группу риска попадают женщины, у которых началась менопауза, в связи с чем понижен уровень женского полового гормона эстрогена.

Учеными были проведены исследования и проанализированы данные более 500000 женщин в Великобритании в период с мая по июнь, пишет Daily Mail.

Результаты показали, что женщины в возрастной группе 45-50 лет, перенесшие менопаузу, имели более высокий уровень коронавируса, чем другие.

Пациентки этой группы чаще других сообщали о нарушение обоняния, лихорадки и непрекращающегося кашля. Между тем у женщин в возрасте от 18 до 45 лет, был более низкий уровень прогнозируемого коронавируса. Ученые сделали заключение, что эстроген может служить защитным средством от болезни.

Напомним, что согласно данным ВОЗ за все время пандемии в мире новой инфекцией заразилось свыше 64 миллионов человек. Ученые отмечают, что в группе риска находятся люди пожилого возраста и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

В России, по указу президента, 5 декабря, открылись 70 прививочных пунктов. Записаться на укол от коронавируса можно на портале mos.ru. Перед прививкой врач осмотрит пациента, далее разморозит вакцину и после укола в течении получаса будет наблюдать за его состоянием. Откажут в прививке гражданам, у которых есть аллергические реакции на медицинские препараты, людям старше 60 лет, а также беременным и кормящим матерям.