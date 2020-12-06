В Минске в ходе акций оппозиции задержано более 300 человек

В Минске в ходе несанкционированных мероприятий задержано более 300 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На несанкционированных акциях в Минске в воскресенье, 6 декабря, было задержано 300 участников. Об этом сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)", - отметил представитель ГУВД, комментарий которого размещен на сайте минской милиции.

Третье воскресенье белорусы не собираются в определенном месте в городе и не формируют одну большую колонну. Акции протеста сменили формат. Люди устраивают районные марши, собираясь в небольшие колонны в каждом микрорайоне.

Напомним, что несанкционированные акции оппозиции проходят в Минске традиционно по выходным.