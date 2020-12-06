Когда пандемия пойдет на спад: главврач больницы дал прогноз

Уже к следующему лету наступит ослабление коронавирусной инфекции, считает специалист. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко спрогнозировал сроки окончания пандемии нового коронавируса.

По его словам, если начнется массовая вакцинация, к следующему лету наступит ослабление, сказал врач в эфире "России 1".

По мнению Вечорко, коронавирус отступит к концу 2021 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что динамика коронавируса в России замедлилась.

Кроме того, известный врач и телеведущий Александр Мясников также выражал мнение, что коронавирусная инфекция изживет себя в ближайшем будущем и станет обычным сезонным заболеванием.

Согласно последним данным ВОЗ, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, жертвами коронавируса стали 1 507 018 человек.

В России за весь период пандемии COVID-19 инфицированы 2 460 770 человек, большая часть из них справилась с болезнью.

В Москве, 5 декабря началась вакцинация граждан от коронавируса.