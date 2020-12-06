Когда пандемия пойдет на спад: главврач больницы дал прогноз

Уже к следующему лету наступит ослабление коронавирусной инфекции, считает специалист.
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Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко спрогнозировал сроки окончания пандемии нового коронавируса.
По его словам, если начнется массовая вакцинация, к следующему лету наступит ослабление, сказал врач в эфире "России 1".
По мнению Вечорко, коронавирус отступит к концу 2021 года.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что динамика коронавируса в России замедлилась.
Кроме того, известный врач и телеведущий Александр Мясников также выражал мнение, что коронавирусная инфекция изживет себя в ближайшем будущем и станет обычным сезонным заболеванием.
Согласно последним данным ВОЗ, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, жертвами коронавируса стали 1 507 018 человек.
В России за весь период пандемии COVID-19 инфицированы 2 460 770 человек, большая часть из них справилась с болезнью.
В Москве, 5 декабря началась вакцинация граждан от коронавируса.