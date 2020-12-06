Экс-глава "Нижегородского авиационного общества" Василий Клепалов умер в СИЗО

Экс-глава ООО "Нижегородское авиационное общество" Клепалов умер в СИЗО в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший директор ООО "Нижегородское авиационное общество" Василий Клепалов, обвиняемый по делу о взятке, умер в СИЗО "Бутырка" в Москве. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Как рассказали мне сотрудники "Бутырки", в СИЗО произошла смерть 66-летнего Василия Клепалова, экс-главы "Нижегородского авиационного общества". Смерть произошла в результате болезни", - сказала она агентству ТАСС.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Обвиняемый состоял на диспансерном учете с рядом хронических заболеваний.

Приступ у Клепалова случился неожиданно, была вызвана бригада неотложной медицинской помощи, но реанимационные мероприятия результата не дали, пациент скончался.

Василий Клепалов проходил по делу о взятках чиновникам из Минпромторга. Они были переданы Клепаловым чиновнику Минпромторга для получения разрешения на вывоз имущества компании за границу.