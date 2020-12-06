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Политика

Чубайс отметил начало "новой миссии" выстрелом из гаубицы

Ранее он покинул пост главы "Роснано", который занимал на протяжении 12 лет
Анастасия РЫШКОВА
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Анатолий Чубайс отметил новое назначение выстрелом из артиллерийского оружия. Фото: Facebook.

Анатолий Чубайс отметил новое назначение выстрелом из артиллерийского оружия. Фото: Facebook.

Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости в ознаменовании нового назначения. Подтверждающую факт выстрела фотографию он опубликовал у себя в Facebook.

"Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет", — написал он под фотографией в социальной сети.

Напомним, что несколько дней назад Анатолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Соответствующий приказ был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 декабря.

До этого он занимал пост работал на посту главы "Роснано" на протяжении 12 лет.

Анатолий Чубайс с начала 90-х остается в верхних эшелонах власти. Ему предрекали и пост в ООН, и управление Арктикой, и полагали, что он вернется в политику, но выбор главы государства пал на международные организации.

Полуденный выстрел — традиция, существующая не только в Санкт-Петербурге, но и в Севастополе, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте. Он выполняется ровно в 12.00 из артиллерийского оружия.