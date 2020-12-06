Кипр экстрадировал в Россию обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Россию с Кипра экстрадировали бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на семь миллионов долларов. В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола он был доставлен в Москву.

"Довести свой преступный умысел до конца Хохлов не смог по независящим от него обстоятельствам. После передачи соучастникам части денежных средств в размере 300 тысяч долларов США злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ", – сообщил источник ТАСС в Генпрокуратуре.

По данным следствия, Хохлов в апреле 2016 года вел переговоры о трудоустройстве на руководящую должность в Росрыболовстве. Он попросил награду за свою помощь в размере $7 млн. В действительности, он не собирался выполнять данное обещание, но убедил потерпевшего передать ему и своим сообщникам назначенную сумму.

Позднее, при получении денежных средств в размере $300 тыс. сообщников Хохлова задержали сотрудники ФСБ. Самому бывшему советнику главы Росрыболовства удалось скрыться. В связи с этим он был объявлен в международный розыск.

«В октябре 2018 года он был задержан на территории Кипра», - сообщил источник агенства.