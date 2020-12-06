Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 11.17 по времени Восточного побережья США (19.17 мск). Старт планировался днем ранее, но был отложен из-за погодных условий.

Стыковка корабля с МКС, который везет на орбиту около трех тонн груза, запланирована на 21.30 мск в понедельник, 7 декабря.

Корабль Dragon доставит на МКС предметы первой необходимости, провиант и материалы для научных экспериментов. Но главный груз – это частный модуль Bishop airlock компании Nanoracks, который планируется установить на внешней поверхности станции. Он послужит площадкой для запуска спутников и хранения оборудования.

Возвращение грузового корабля на Землю в январе. Он привезет результаты научных экспериментов.

Напомним, что запуск производит компания Илона Маска Space X. Ранее в ноябре американская корпорация успешно запустила ракету-носитель с метеорологическим спутником Sentinel-6 нового поколения в космос.