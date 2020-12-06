Ускоряющие старение продукты назвал Мясников

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые ускоряют процесс старения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые ускоряют процесс старения.

Пища, содержащая избыточное количество сахара, соли и "неправильных жиров", не способствует долголетию. Аналогичным образом на организм человека влияет переедание и избыток калорий.

По словам Мясникова, ежедневный рацион должен включать в себя преимущественно овощи, фрукты, вареное мясо, рыбу и кисломолочные продукты. Иногда допустимо позволять себе неполезные продукты. В качестве примера он привел селедку, которая сама по себе полезна, но содержит большое количество соли, что пагубно влияет на организм, если употреблять ее в большом количестве.

"Это не полезные свойства селедки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селедки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся", — отметил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Доктор призвал также не злоупотреблять пережаренным мясом и колбасными изделиями.