Коронавирус в Москве, последние новости на 7 декабря 2020 года: В столице вакцинируют 6-7 млн человек

На данный момент вакцину от COVID-19 могут получить учителя, медики и соцработники. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в российской столице выявили еще 7512 человек с подтвержденным коронавирусом. 1404 пациента госпитализировали. 462 человек с осложнениями из-за ковида находятся в больницах на аппаратах ИВЛ - искусственной вентиляции легких.

Между тем в минувшую субботу в Москве стартовала вакцинация. На данный момент вакцину от COVID-19 могут получить учителя, медики и соцработники. С 4 декабря в столичных больницах развернуто 70 прививочных пунктов. К концу месяца городские власти обещают довести их число до 170.

Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, как только город получит достаточное количество вакцины, прививки от коронавируса смогут получить все желающие.

- Мы должны на перспективу вакцинировать 6-7 миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь, - заявил Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». - И постепенно нужно в это заходить, и отрабатывать и механизмы цифровой записи, и логистики движения холодовой цепи - доставку, хранение.

Тем временем в Москве продолжают выявлять нарушителей масочного режима и социальной дистанции.

Как стало известно, после концерта металл-группы «Кипелов» Роспотребнадзор опечатал здание клуба Adrenaline Stadium. В официальных документах формулировка: «не был обеспечен эффективный контроль со стороны администрации за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима посетителями мероприятия в условиях длительного пребывания в закрытом помещении». Заведению грозит закрытие на срок до 90 суток.

На севере Москвы за последние дни оштрафовали 57 человек, которые посещали торговые центры без масок и перчаток. Рейды в ТРЦ «Метрополис», «Водный, «Речной» провели полицейские и инспекторы Объединения административно-технических инспекций. Каждый из нарушителей должен будет выплатить по 4 тысячи рублей.