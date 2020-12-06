В Иране подтвердили версию об убийстве ученого спутниковым оружием

В Иране подтвердили версию об использовании спутникового оружия при убийстве ученого. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф подтвердил, что физик-ядерщик и заместитель министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управляемого со спутника.

Данные об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству, сообщает РИА Новости.

По первоначальным версиям ученого застрелили с расстояния 150 метров из установленного в машине Nissan пулемета, оборудованный "умной спутниковой системой, использовавшей искусственный интеллект" с фокусированием на Фахризаде, передает агентство ISNA.

Напомним, что Фахризаде погиб в результате покушения под Тегераном 27 ноября. Иран обвинил в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа". Некоторые источники в СМИ указывали на причастность к убийству ученого США. Так, издание Axios считает, что нападение могло быть совершено, чтобы помешать объявившему себя победителем на президентских выборах в США Джо Байдену после вступления в должность президента возобновить расторгнутую действующим лидером США Дональдом Трампом ядерную сделку с Ираном.