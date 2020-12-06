Необходимость выключения роутера ночью оценили эксперты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам директора по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар» Олега Седова, время суток не влияет на безопасность роутера, поскольку атаку осуществляют роботы, а «они не работают по дням недели и рабочим часам».

Подобное мнение выразил и Луис Корронс из компании Avast.

«Могу сказать, что для этого (взлома) злоумышленник должен находиться в зоне действия Wi-Fi, то есть он должен быть в вашем доме или очень близко к нему», — передает слова специалиста «Российская газета».

Чтобы защитить роутер от взлома, специалист советует:

Во-первых, заменить имя и пароль устройства, во-вторых, включить шифрование WPA2 или WPA3, в-третьих, во время настройки роутера изменить SSID — имя сети Wi-Fi.

Специалист также рекомендовал отключить WPS, потому как при нажатии этой кнопки любой человек сможет подключиться к Wi-Fi, воспользовавшись удаленным администрированием.

Луис Корронс отметил, что для полной безопасности нужно обновить прошивку роутера и использовать инструмент мониторинга сети Wi-Fi.