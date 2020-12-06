Закроются ли вновь горнолыжные курорты, рассказал специалист

Самые популярные горнолыжные курорты активно готовятся к приему туристов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Союза туристических агентств Сергей Валерьевич Голов в беседе с журналистом Еленой Афониной в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о возможности повторного закрытия горнолыжных курортов в пандемию. Специалист выразил надежду, что пандемия в скором времени пойдет на спад.

«На сегодняшний день пока никаких распоряжений по поводу закрытия наших горнолыжных курортов не поступало и курорты не только готовятся, а они уже готовы, пушки работают, что называется, снег есть и, я думаю, что к началу зимних каникул они будут во всеоружии и, надеюсь, что тоже не будут закрываться, поскольку у людей есть надежда оказаться там, и продажи очень активны», - сказал Голов.

Он отметил, что самые популярные горнолыжные курорты активно готовятся к приему туристов, а в случае, если будет объявлен новый локдаун, туристической отрасли придется очень не просто.

«Непосредственно о Роза-Хутор, мы знаем, что это одна из точек, где работает очень много жителей Сочи, из Краснодарского края люди приезжают на работу, поэтому им будет очень сложно. Но в первую очередь, конечно, здоровье, но даже, если не дай бог, что-то произойдет, люди не потеряют свои деньги, они просто перенесут на более поздний срок», - подчеркнул специалист.

Он подчеркнул, что резкого скачка цен в зонах отдыха не ожидается.

Напомним, что из-за введенного весной режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса, многие зимние курорты России были вынуждены отказаться от приема туристов и вернуть средства за ранее выкупленные путевки.