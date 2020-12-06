Перес выиграл Гран-при Сахира "Формулы-1", Квят пришел седьмым

Серхио Перес выиграл Гран-при Сахира "Ф-1". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мексиканский гонщик Серхио Перес из команды "Рейсинг Пойнт" победил в гонке Гран-при Сахира "Формулы-1" в Бахрейне.

Перес, финишировал первым по итогам 87 кругов со временем 1 час 31 минута 15,114 секунды и одержал первую победу в карьере в "Ф-1".

Вторым финишировал француз Эстебан Окон из "Рено" (+10,518 секунды). Гонщик впервые в своей карьере поднялся на подиум победителей, передает РИА Новости.

Третьим к финишу пришел пилот "Рейсинг Пойнт" канадец Лэнс Стролл (+11,869).

Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят (+14,534) занял седьмое место.

Полный список десятки выглядит так: 1. Перес; 2. Окон; 3. Стролл; 4. Карлос Сайнс-младший (Испания, "Макларен", +12,580); 5. Дэниел Риккьярдо (Австралия, "Рено", +13,330); 6. Александер Албон (Таиланд, "Ред Булл", +13,842); 7 . Квят; 8. Боттас; 9. Рассел; 10. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен", +19,541).

Последний этап гонок сезона пройдет 11-13 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

В сентябре в Сочи прошел Гран-при «Формулы 1». Победу в основной гонке одержал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. А российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят пришел к финишу восьмым. Было отмечено, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, гонка прошла на высоком уровне.