Перес выиграл Гран-при Сахира "Формулы-1", Квят пришел седьмым

Серхио Перес выиграл Гран-при Сахира "Ф-1".
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Мексиканский гонщик Серхио Перес из команды "Рейсинг Пойнт" победил в гонке Гран-при Сахира "Формулы-1" в Бахрейне.
Перес, финишировал первым по итогам 87 кругов со временем 1 час 31 минута 15,114 секунды и одержал первую победу в карьере в "Ф-1".
Вторым финишировал француз Эстебан Окон из "Рено" (+10,518 секунды). Гонщик впервые в своей карьере поднялся на подиум победителей, передает РИА Новости.
Третьим к финишу пришел пилот "Рейсинг Пойнт" канадец Лэнс Стролл (+11,869).
Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят (+14,534) занял седьмое место.
Полный список десятки выглядит так: 1. Перес; 2. Окон; 3. Стролл; 4. Карлос Сайнс-младший (Испания, "Макларен", +12,580); 5. Дэниел Риккьярдо (Австралия, "Рено", +13,330); 6. Александер Албон (Таиланд, "Ред Булл", +13,842); 7 . Квят; 8. Боттас; 9. Рассел; 10. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен", +19,541).
Последний этап гонок сезона пройдет 11-13 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).
В сентябре в Сочи прошел Гран-при «Формулы 1». Победу в основной гонке одержал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. А российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят пришел к финишу восьмым. Было отмечено, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, гонка прошла на высоком уровне.