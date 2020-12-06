Организаторы прокомментировали сообщения о нарушениях на съемках "Песни года"

В Москве на съемках концерта "Песня года" на площадке "ВТБ-Арена" были соблюдены все санитарные норм по борьбе с распространение коронавируса. Об этом заявили организаторы мероприятия.

В частности, по словам пиар-директор организатора мероприятия компании АРС Дарьи Белозеровов, зрители были в масках и зал был заполнен всего на 25%, согласно требованию Роспотребнадзора. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее же появилась информация о том, что на съемках якобы не соблюдалась социальная дистанция в зале и не все присутствующие были в масках.

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