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Адвокат Трампа заразился коронавирусом

Американский лидер пожелал ему скорейшего выздоровления Руди Джулиани
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Действующий американский президент Дональд Трамп сообщил о болезни своего адвоката Рудольфа Джулиани. 76-летний защитник политика заразился коронавирусом.

- У Руди Джулиани, который был величайшим мэром в истории Нью-Йорка и который неустанно работает над тем, чтобы выявить нарушения на наиболее коррумпированных выборах в истории США, выявлен китайский вирус, - написал Трамп у себя в посте в Твиттере.

Глава Соединенных Штатов также добавил, что желает своему адвокату скорейшего выздоровления и возвращения на работу.