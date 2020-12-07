Адвокат Трампа заразился коронавирусом

Действующий американский президент Дональд Трамп сообщил о болезни своего адвоката Рудольфа Джулиани. 76-летний защитник политика заразился коронавирусом.

- У Руди Джулиани, который был величайшим мэром в истории Нью-Йорка и который неустанно работает над тем, чтобы выявить нарушения на наиболее коррумпированных выборах в истории США, выявлен китайский вирус, - написал Трамп у себя в посте в Твиттере.

Глава Соединенных Штатов также добавил, что желает своему адвокату скорейшего выздоровления и возвращения на работу.