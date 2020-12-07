Семьи погибших в авиакатастрофе с Superjet требуют компенсации от производителей

Родственники жертв крушения лайнера Superjet 100 и семьи пострадавших обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа (Tribunal Judiciaire de Paris).

Сообщается, что в качестве ответчиков по нему проходят семь иностранных компаний, которые производили "начинку" самолета, а также компания "Аэрофлот" как эксплуатант воздушного судна. Об этом пишет "Ъ".

Напомним, в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года произошла авиакатастрофа в результате которой погиб 41 человек, находившийся на борту воздушного судна.

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