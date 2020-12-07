Названы главные симптомы рака желудка Фото: Александр ГЛУЗ

Практически у каждой болезни существуют свои явные или скрытые симптомы, свидетельствующие о состоянии здоровья человека.

Такие признаки есть и у рака желудка на ранней стадии. Daily Express со ссылкой на данные официального медицинского портала Cancer Research UK перечислил "звоночки", которые говорят о необходимости обратиться к специалисту.

Авторы публикации выделили несколько тревожных симптомов болезни:

- нарушение нормальной деятельности желудка;

- проблемы с глотанием;

- внезапная потеря веса;

- появление одышки.