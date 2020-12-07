Названы главные симптомы рака желудка
Фото: Александр ГЛУЗ
Практически у каждой болезни существуют свои явные или скрытые симптомы, свидетельствующие о состоянии здоровья человека.
Такие признаки есть и у рака желудка на ранней стадии. Daily Express со ссылкой на данные официального медицинского портала Cancer Research UK перечислил "звоночки", которые говорят о необходимости обратиться к специалисту.
Авторы публикации выделили несколько тревожных симптомов болезни:
- нарушение нормальной деятельности желудка;
- проблемы с глотанием;
- внезапная потеря веса;
- появление одышки.