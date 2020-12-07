Экономист сказал, для кого пандемия стала настоящим "ударом" Фото: REUTERS

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, какие "удары" перенесло общество в период пандемии коронавируса и кто под него попал прежде всего.

По его словам, в 2020 году заметные сложности были в экономическом сегменте.

- У нас экономика пережила несколько стрессовых ситуаций в этом году. И самый серьезный, самый тяжелый момент - это, конечно, весна 2020 года, когда произошел обвал рынков и начались такие жесткие санэпидемиологические мероприятия, - рассказал экономист.

Также он добавил, что пандемия covid-19 стала ударом для многих домашних хозяйств. Причина такого неприятного событию опять кроется в экономике.

- Экономика просто просела. Она просела не из-за пандемии. Надо сказать, что пандемия здесь, скорее, наложилась на процесс и усилила негативный эффект, - подытожил специалист Колташов.