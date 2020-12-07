В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе и в Китае

Предполагаемые "акустические атаки" против дипломатов США на Кубе и в Китае были совершены с помощью направленного радиочастотного излучения. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины Америки.

В документе отмечается, что ученые рассматривали в числе возможных механизмов атаки импульсное радиочастотное излучение, различные инфекции, а также химвоздействие и психологические проблемы.

В результате исследователи назвали наиболее вероятной причиной возникновения ухудшения состояния здоровья, направленную импульсную радиочастотную энергию