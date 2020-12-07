Эксперт предупредил о росте кредитной задолженности населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сообщил в эфире радио "Комсомольская правда", что на данный момент среди населения наблюдается рост кредитной задолженности.

- Мы видим, что рост задолженности достаточно серьезный, но и с другой стороны мы же понимаем, что у тех, кто запланировал, например, какие-то дальние поездки, скорее всего, все-таки есть деньги для того, чтобы их осуществлять. А вот что происходит с валютами - вот это, в первую очередь, волнует тех, кто запланировал, допустим, какую-нибудь европейскую поездку, - объяснил Колташов.

По мнению эксперта, люди пострадали от этого из-за того, что брали кредиты не в самый подходящий момент.

- А люди почему пострадали? Потому что они берут кредиты, когда начинается экономическое оживление, вот как это произошло после 2016 года, а дальше им кажется, что все нормально, а на самом деле конъюнктура меняется опять и они оказываются в такой ловушке личной, финансовой ловушке, - сказал специалист.