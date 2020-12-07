Самолет из Москвы задержали в Нью-Йорке после сообщения о "минировании" Фото: Иван ВИСЛОВ

Рейс Москва - Нью-Йорк задержали по прибытии в международном аэропорту имени Джона Кеннеди из-за возможной угрозы "минирования".

Сообщается, что всех пассажиров вывели из воздушного судна и отправили на досмотр с собаками. Эту же процедуру прошел и их багаж. Сейчас аэропорт работает в стандартном режиме, без задержек. Об этом сообщает телеканал PIX11.

Тем временем, Fox News со ссылкой на полицию сообщил, что на борту находились около 250 пассажиров.