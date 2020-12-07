Эксперт объяснил, почему обе сделки ОПЕК+ сработали России "на руку" Фото: Александр КОЦ

Российский экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" о ситуации в экономике и объяснил, чему обе сделки стран ОПЕК+ сработали России "на руку".

По мнению специалиста, и в первом, и во втором случае это должно положительно отразиться на рубле, не смотря на сокращение добычи нефти.

- Обе сделки ОПЕК+ сработали России на руку. Первая сделка, когда сократили добычу, она остановила обвальное падение цен на нефть и показала рынку, что все имеет свои пределы. <...> Второе решение, о том, чтобы нефти добывать больше, правда, не на очень много, но все-таки больше, - это означает, что это реакция ОПЕК+ [нацелена] на восстановление рынка и спроса. Обстоятельства таковы, что цены начали расти и, с одной стороны, можно сыграть на повышение, но гораздо выгоднее вернуться к прежним объемам и увеличить объемы поставок нефти, - объяснил Колташов.

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